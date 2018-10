RMC SPORT - Cagliari, Pavoletti: "Che intesa con Faragò, talismano Franchi"

10.52 - ECCO FERRERO Pochi istanti fa sono arrivati a Fiumicino anche il presidente della Samp, Massimo Ferrero, e il dirigente della Roma, Mauro Baldissoni. 10.50 - PARLA MALAGO' Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato al suo arrivo a Fiumicino, come raccolto dagli inviati...

Il QS e la vittoria last minute dei nerazzurri: "Cuore Inter"

AS: "Agonia Lopetegui. Solari o Conte per la sostituzione"

Il Mattino: "Carletto come Fred Astaire, balla su ogni campo"

Il Corriere di Bologna e il 2-2 in rimonta contro il Torino: "D'orgoglio"

La Gazzetta dello Sport sui biancocelesti: "Salto in alto Lazio"

Mundo Deportivo: "Piano Messi: il Barça non forzerà il ritorno"

Il Corriere dello Sport titola: "La Juve perde Emre Can"

La Nuova Ferrara sulla SPAL: "Nel successo un Bonifazi in più"

L'Equipe e la vittoria dell'OM in vista della Lazio: "Pronti a decollare"

Il Corriere della Sera e la Juve in Champions: "CR7 torna a casa"

L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti , intervistato da RMC Sport in zona mista, ha commentato così il pari di ieri con la Fiorentina: "Il gol? Serviva profondità ed energia fresca. Senza la palla di Faragò non avrei segnato, ormai ci conosciamo. Il Cagliari bene a Firenze? Sì, ci giochiamo volentieri e ci sta portando anche fortuna. La Fiorentina quando ha la superiorità numerica riesce sempre a creare grandi difficoltà, noi siamo stati bravi ad accorciare”.

