RMC SPORT - Capozucca: "Della Lazio la vittoria più importante in chiave Europa"

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo anche del Genoa, intervenuto a RMC Sport Live Show per commentare i risultati della 33^ giornata di Serie A si è soffermato sulla lotta per l'Europa e in particolare sulla sfida del Franchi: “I tre punti conquistati dalla Lazio sono quelli più importanti perché arrivano contro una Fiorentina in salute e per di più in rimonta. Vittoria fondamentale per la squadra di Inzaghi".