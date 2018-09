RMC SPORT - Carmignani: "Parma isola felice. E i risultati si vedono"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pietro Carmignani, ex portiere di Juventus e Napoli, ha parlato ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show analizzando anche il momento di Fiorentina e Parma: "La Fiorentina può diventare la sorpresa. Pioli è un ottimo allenatore, poi l’ho avuto anche come giocatore. E’ sempre stato un ragazzo come Ancelotti: ci sono giocatori che sono già allenatori in campo e loro lo sono stati. E’ una squadra giovane la Fiorentina e ha un pregio: si sono dati un budget, giusto fare così. I giocatori sanno che potranno dare il massimo e avere questo. Parma è un’isola felice. Non c’è contestazione neanche quando si è ultimi. C’è tranquillità e il giocatore è portato a dare il massimo. Se c’è società che opera bene e allenatore bravo come D’Aversa, i risultati si vedono".