RMC SPORT - Carnasciali: "Simeone unico attaccante viola. Serve pazienza"

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport l'ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha analizzato il momento no dell'attacco viola: “In attacco c'è solo Simeone. L'argentino non vive un buon momento, ma Pioli non gli può dare neanche uno o due turni di riposo perché non c'è nessuno che può giocare al suo posto. La Fiorentina non ha nessun altro centravanti, deve sempre giocare lui anche quando non sta bene. Bisogna avere pazienza e aspettare che torni in forma”.