RMC SPORT - Carrera: "Madrid? La Juventus pensi prima a stasera"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Massimo Carrera.

Cosa non dovrà fare la Juventus al Wanda Metropolitano? Bisogna pensare prima a stasera. Andiamo partita dopo partita perché non si sa mai cosa può succedere. la Juventus dovrà giocare da Juventus, non pensando di essere la più forte, di essere imbattibile, ma che di fronte ha un avversario con grandi campioni e che da tempo è nell’élite del calcio internazionale”.

Giocheranno sia Bonucci che Chiellini contro il Frosinone. Decisione giusta? “Penso che se sono a posto fisicamente è giusto che gli diano minuti. Sulla carta dovrebbe essere una partita non impegnativa. Se Allegri li fa giocare è perché credo abbia visto che sono in condizione”.

Qual è la miglior Juventus? “Quella che vince. Ce ne sono state tante. Penso che la migliore sia stata quella che ha vinto l’ultima Champions League. Quella attuale? Io mi fido di Allegri. Ha dimostrato di saper gestire i campioni che ha. Troverà il modo giusto per affrontare sia Frosinone che Atletico Madrid. Cosa serve per prendere un buon risultato a Madrid? Sono domande che dovete fare ad Allegri, uno fuori dal campo può dire quello che vuole. È facile parlare prima. Allegri è in grado di capire la situazione dei suoi giocatori e quello che hanno intenzione di fare. Metterà la formazione migliore per l’Atletico Madrid, che poi Dybala giochi trequartista o esterno non importa. Conta che i giocatori facciano il proprio dovere in campo”.

Cosa ti è rimasto del calcio russo? Cosa può succedere dal punto di vista professionale? “Per il momento sono a casa tranquillo, guardo partite. Ho avuto la possibilità di allenare in Russia, la fortuna e la bravura di riportare lo Spartak a vincere il campionato e la Supercoppa, è stata un’esperienza positivissima. Di più non potevo chiedere, vediamo cosa succede. Sono pronto a qualsiasi cosa venga. Se ci sono le giuste componenti se ne può parlare. A Mosca ho lasciato anche degli amici”.