RMC SPORT - Cerruti: “Italia, stage erano capricci dei ct. Bene Mancini”

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport, ha parlato in merito all'inizio dell'era legata a Roberto Mancini in Nazionale (Clicca qui per leggere l'intervista integrale). . “Non dobbiamo dimenticare che l'Italia è una squadra che deve fare un passo per volta, ci vogliono i grandi giocatori che in Italia non ci sono. Condivisibile l'entusiasmo di Mancini, tipico di chi arriva sulla panchina della Nazionale. Mi piace che non voglia fare degli stage, sono dei capricci per gli allenatori che vogliono stare sul campo tutti i giorni: Bearzot e Lippi hanno vinto un Mondiale senza stage", ha detto Cerruti.