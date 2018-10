RMC SPORT - Cerruti: "Belotti da azzurro, esclusione ingiustificata"

Alberto Cerruti, opinionista per RMC Sport, dice la sua riguardo la chiamata di Lasagna in Nazionale al posto di Zaza, infortunato: "Io avrei chiamato subito Belotti perché lui ci deve stare in una lista di 28 giocatori. Le convocazioni sono arrivate prima della partita di campionato e mi è sembrata una esclusione ingiustificata. Lasagna non ha mai giocato in Nazionale e mi sembra un azzardo continuare a chiamare degli esordienti. Ci sono delle grosse contraddizioni in queste convocazioni di Mancini".