RMC SPORT - Cerruti: "Fassone complice della brutta parentesi cinese"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dei disasatri operati dalla proprietà cinese al Milan, che ha lasciato in eredità un grosso buco di bilancio: "Brutta parentesi quella cinese. Mi dispiace ci sia stata la complicità di Fassone. Ha avallato certe scelte, a partire da Bonucci, superpagato. Una parentesi chiusa che si ripercuote anche sulla stagione attuale. I problemi ci sono anche quest’anno: Leonardo ha ricordato che il Milan non doveva neanche partecipare all’EL. Il Milan balla sull’orlo del precipizio. Se arriva quarto, può salvarsi, altrimenti sarà come quest’anno".