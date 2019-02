Alberto Cerruti, noto giornalista e opinionista, ha commentato così a RMC Sport 'Live Show' la decisione dell'Inter di togliere la fascia da capitano a Mauro Icardi:

"Tutto nasce a monte, quando Mancini a suo tempo sbagliò a dargli la fascia. Non mi stupisce il fatto in sè, ma il tempismo, visto che siamo in piena stagione. Non ci sono precedenti in materia, è una notizia clamorosa, vedremo cosa accadrà. L'Inter nel passato ha usato troppa carota, ma adesso sta usando troppo bastone: si è passati da un eccesso all'altro. Per il momento Marotta ha fatto bene, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni impopolari: i compromessi non vanno bene. Meglio dare un segnale forte e perdere qualcosa a livello tecnico".

Icardi a scelto di non partite per la gara di Europa League...

"Ogni giocatore deve fare il proprio dovere, rispettando il club e i tifosi. Con questa sua mossa ha dimostrato di non essere un professionista, dando indirettamente ragione alla società".