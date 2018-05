RMC SPORT - Cerruti: "Italia e futuro, Balotelli grandissima incognita"

Il giornalista Alberto Cerruti, intervenuto come di consueto a RMC Sport nel corso del Live Show, ha parlato così di Mario Balotelli e del suo possibile ritorno in Serie A: "Balotelli ha vinto la Premier con Mancini al City, anche se non ha lasciato ottimi ricordi in Inghilterra. È una grandissima incognita, anche per la Nazionale".