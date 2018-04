RMC SPORT - Cerruti: "Liverpool avversario più pericoloso per la Roma"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport Live Show ha parlato della semifinale di Champions League che vedrà la Roma affrontare il Liverpool di Jurgen Klopp: "Sulla carta sembra la squadra meno forte, in realtà è l'avversario più affascinante e pericoloso. C'è una speranza di poter cancellare la finale persa nell'84 ma è anche pericolosa perché il Liverpool in questa Champions non ha mai perso. Hanno trovato il miglior Salah di sempre e la Roma dovrà stare molto attenta. Il vantaggio dei giallorossi è di giocare il ritorno in casa, proprio come contro il Barcellona. Per me la Roma ha il 51% di possibilità di farcela".