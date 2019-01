Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Live Show: “Il Milan in Supercoppa? A livello fisico il Milan c'è ma a livello tecnico è inferiore alla Juventus. E' un Milan che deve sperare di arrivare ai supplementari e magari vincere ai rigori com'è successo due anni fa. Il Milan comunque non ha niente da perdere. Spero che giochi ancora Paquetà e soprattutto vorrei vedere in avanti Higuain e Cutrone insieme".