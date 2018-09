RMC SPORT - Cerruti: "Napoli, Viola decisivi anche per la Champions"

Ospite del 'Live Show' di RMC Sport, l'opinionista Alberto Cerruti ha commentato i temi più caldi del momento come ad esempio Napoli-Fiorentina di questo pomeriggio: "I viola hanno sempre vinto e la formazione di Ancelotti invece arriva dopo la sconfitta di Marassi. Per gli azzurri poi questo match arriva prima del debutto in Champions contro la Stella Rossa. Se non dovessero arrivare i tre punti domani l'ambiente potrebbe diventare complicato da gestire".