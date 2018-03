RMC SPORT - Cerruti: "Non capisco cosa possa aggiungere Buffon all'Italia"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport, ha commentato la scelta di Buffon di continuare con l'Italia per cementare il gruppo: "Evidentemente Buffon non vuole smettere ed è legittimo. Però penso che, non avendo grossi traguardi con la Nazionale da raggiungere, la sua presenza non possa servire a molto. Forse sarebbe meglio avere già Donnarumma o lo stesso Perin. Mi auguro e gli auguro che con la Juventus possa vincere ancora, ma con la Nazionale sarà più utile da dirigente in futuro. Non vedo cosa possa aggiungere adesso a un gruppo che comunque c'è".