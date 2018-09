RMC SPORT - Cerruti: "Roma deludente finora. Manca l'identità di squadra"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed opinionista di RMC Sport, è intervenuto all'interno del Live Show indicando anche la squadra delusione fino a questo momento del campionato italiano: "Devo essere sincero, mi aspettavo qualcosa in più dalla Roma, che l'anno scorso ha fatto una grande stagione sia in A che in Champions League. Ha perso male contro il Milan, ha sofferto contro l'Atalanta. Direi che tra tutte è quella che mi ha deluso di più e un po' mi preoccupa anche la mancanza di di una identità di squadra in vista del proseguo del campionato".