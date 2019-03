© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Stefano Colantuono, tifoso della Roma e allenatore anche ex Atalanta, ha parlato nel Live Show di RMC Sport al termine di una lunga giornata di Serie A: "Brutto derby per la Roma. E' una sconfitta pesante che porterà delle ripercussioni sulla squadra di Di Francesco. Merito però alla Lazio che ha meritato questa vittoria tenendo il pallino del gioco in mano. Vittoria netta e nulla da dire".

Il tracollo di oggi della Roma è la manifestazione anche di una stagione altalenante?

"Alla Roma manca continuità ma nei momenti di difficoltà ne è sempre venuta fuori. Il derby poi esula da ogni tipo di contesto e va analizzata in maniera diversa. La Roma ha approcciato malissimo la partita di stasera ma bene o male sta facendo il suo campionato. L'obiettivo è quello di arrivare in Champions League ed è in corsa per questo. Stasera ha fatto una brutta partita e ha trovato una Lazio che ha fatto veramente una gran bella partita".