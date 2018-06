RMC SPORT - Colomba: "Napoli lavora in silenzio, con Verdi parte bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franco Colomba, ex allenatore tra le altre di Napoli e Bologna, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dei temi principali della prima parte del mercato, soprattutto quelli riguardanti i partenopei e i felsinei: "Il Napoli sta lavorando in silenzio. Le chiacchiere contano poco, Verdi è già una buona base di partenza. Non averlo a gennaio è costato parecchio, poteva essere utile nel rush finale. Portiere? Non conosciamo le strategie né i giocatori che interessano, ma la società non si farà trovare impreparata. La Juve sarà sempre la squadra da battere. Da anni ormai fa bene anche in Europa e in Italia non ha avversari, tranne questo Napoli che per un pelo non ce l'ha fatta nella scorsa stagione".