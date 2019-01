RMC SPORT - Corbo: "Napoli ha campato di rendita, ora colpi per Ancelotti"

"Ancelotti non confonda razzismo e rivalità di quartiere". Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato oggi da Roma, dopo il vertice a cui hanno partecipato tutti i massimi esponenti del calcio italiano, il Sottosegretario Giorgetti e il capo della Polizia di stato Gabrielli. Attraverso le frequenze di RMC Sport, il giornalista de La Repubblica Antonio Corbo ha così parlato in occasione della trasmissione A Tutto Napoli: "La risposta di Salvini è in linea con tutto il suo intervento, che è stato un antidolorifico. Ha fatto capire come il calcio sia un gioco con tanti appassionati e con pochi teppisti che saranno gestiti meglio la prossima volta, costretti a cambiare regime. Purtroppo c'è stato un morto, c'è un'inchiesta che coinvolge due Digos: quella di Napoli e quella di Milano. C'è da scoprire un assassino, perché la morte di una persona rappresenta un fatto gravissimo. Si tratta di una degenerazione del tifo, ci sono stati reportage negli ultimi giorni perché il calcio è diventato pericoloso non negli stadi ma per le strade. Ci sono trame che non possono essere trascurate, almeno il Viminale non le trascura. E' ovvio che il Ministro abbia un suo copione, così come per i migranti. Bisogna tuttavia avere rispetto per i morti: si parla della persona deceduta a Santo Stefano, era un tifoso addentrato nell'ambiente ultras ma i morti vanno rispettati".

Argomento calcio giocato: a gennaio sarebbe meglio dare via Rog o Diawara? "Rog eventualmente in Italia, ma forse darei in prestito Diawara. E' un buon incontrista, gli manca la seconda fase dopo aver perso il pallone. Il croato può essere un elemento ancora importante in questo campionato, se dovesse salutare lo darei via in prestito in Serie A per abituarsi a lottare e a commettere qualche fallo in meno".

Intanto Giuntoli lavora già per l'estate. "Il Napoli investirà poco o nulla subito, nessun investimento garantisce di arrivare alla pari della Juventus entro maggio. Riprogrammare il mercato e anticipare le mosse per giugno mi sembra interessante, il Napoli ha finora fatto abbastanza bene. Tuttavia - ha proseguito Corbo - è come se si andasse avanti con gli avanzi del cenone di Capodanno, la squadra allestita da Benitez ha dato ottimi risultati e i calciatori hanno mostrato grande valore. Faccio riferimento a Koulibaly, Callejon, Albiol, anche Higuain fino al 2016. Il Napoli ha finora campato di rendita, ora serve fare un mercato che segni l'inizio effettivo dell'era Ancelotti".