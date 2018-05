RMC SPORT - Crespo su Spalletti: “Arrivare al 5° posto non è il massimo”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hernan Crespo, ex attaccante di Lazio e Inter nonché ambasciatore del Parma, presente ieri sera Stamford Bridge per la sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends, ha parlato al microfono di RMC Sport del confronto tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. “Sono bravi, è sicuro. Nell'approccio alla stagione sono diversi, Spalletti è sempre stato competitivo e arrivare eventualmente quinto in campionato non è il massimo. Con Inzaghi è tutto di guadagnato, Spalletti si gioca tanto”, ha detto Crespo.