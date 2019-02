© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show, commenta così l'eliminazione della Lazio dall'Europa League per mano del Siviglia: "La Lazio aveva delle velleità per arrivare in fondo. Ha incontrato una squadra, il Siviglia, che ha un'esperienza superiore: ha già vinto l'Europa League tre volte. Dopo lo 0-1 dell'Olimpico, dove avrebbe potuto fare di più, c'erano poche speranze di fare bene in Spagna. I tanti infortuni subiti non hanno permesso alla Lazio di essere competitiva in questa competizione".