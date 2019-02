RMC SPORT - Damiani: "Juve equilibrata, Dybala fuori ruolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Damiani, ex giocatore e noto procuratore, a RMC Sport 'Live Show':

Quella schierata da Allegri questa sera, è la migliore Juventus possibile?

"Difficile da dirlo, non ci sono le controprove. Allegri ha messo dentro un 4-3-3 molto offensivo. Nessuno dei tre davanti però è nella propria posizione migliore, per esempio per me Dybala non ha la gamba per fare l'esterno. Mandzukic negli ultimi anni ha sempre giocato a sinistra mentre adesso sembra rimanere al centro. La squadra è comunque molto equilibrata".

Sul 4-4-2 dell'Atletico:

"Simeone ama questo gioco molto difensivo, non sarà facile trovare sbocchi. Per ora non ci sono state grandi occasioni da gol ma nella ripresa, quando subentrerà la stanchezza, ci sarà la possibilità di colpire da entrambe le parti. Solo un episodio potrà decidere questa sfida, che verrà decisa dopo 180 minuti".

Lazio fuori dall'Europa League contro il Siviglia...

"Aveva delle velleità per arrivare in fondo. Ha incontrato una squadra, il Siviglia, che ha un'esperienza superiore: ha già vinto l'Europa League tre volte. Dopo lo 0-1 dell'Olimpico, dove avrebbe potuto fare di più, c'erano poche speranze di fare bene in Spagna. I tanti infortuni subiti non hanno permesso alla Lazio di essere competitiva in questa competizione".