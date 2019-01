RMC SPORT - De Biasi: "Serie A, Parma rivelazione, Roma la delusione"

© foto di Imago/Image Sport

Gianni De Biasi, ex allenatore anche dell'Albania, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: "Nazionale? Cerchiamo di tenere il profilo basso per far crescere i nostri ragazzi. Abbiamo bisogno di una Nazionale con maggiore qualità perché le nostre squadre in Europa prendono sempre delle belle bastonate. Dobbiamo crescere molto e molti ragazzi devono maturare molto in fretta".

La Fiorentina ha preso Muriel, che ne pensa?

"Sarà un'arma in più perché Muriel ha tanta qualità. E' ancora un ragazzo giovane e non ha ancora mostrato il suo lato migliore. Può dare molto alla Fiorentina ma è importante metterlo nelle condizioni di renderlo al massimo. La Fiorentina ha una squadra giovanissima ma di buona qualità. Non ha ancora trovato la continuità per poter ambire a una classifica diversa".

Il Milan che mercato dovrà fare?

"In attacco hanno Higuain e Cutrone che sono due centravanti importantissimi. Cutrone ha grande voglia. Il Milan ha un organico risicato con gli infortuni che hanno messo in gran difficoltà Gattuso. Devono migliorare il reparto di centrocampo".

L'Inter può insidiare il Napoli per il secondo posto?

"Credo che queste posizioni siano abbastanza delineate. L'Inter ha certamente una squadra importantissima che con Marotta può darsi un'impostazione diversa. E' sempre mancata la sensazione di un'immagine forte all'interno dell'Inter e Marotta può ricoprire questo ruolo. Così l'Inter può dare un valore diverso ad una rosa molto importante".

Sorpresa del campionato?

"Un po' il Sassuolo anche se una squadra che prende 9 gol in due partite non la concepisco. Per me la rivelazione vera è il Parma, una squadra portata avanti con grande intelligenza".

Roma delusione sino ad ora?

"Primi mesi non all'altezza della Roma. E' la delusione del campionato sino ad ora. Credo che la Roma abbia le potenzialità per cercare di lottare per il quarto posto. Credo che il campionato sia avvincente per quanto riguarda il quarto posto con tante squadre in corsa".

Tra le piccole del campionato chi si muoverà di più sul mercato?

"Ci sono squadre che si devono muovere assolutamente perché la classifica non è buona. Il Bologna mi dà incertezza perché erano partiti con altri obiettivi. Sul mercato si stanno muovendo visto che stanno portando a casa Soriano e Sansone. Il Bologna ha bisogno di forze fresche per uscire da una situazione imbarazzante".