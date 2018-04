RMC SPORT - De Boer: "Pronto per una nuova sfida. Wenger un esempio"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da RMC Sport a margine dello UEFA Match for Solidarity di Ginevra, l'ex tecnico dell'Inter Frank de Boer ha parlato così del suo futuro e dell'addio all'Arsenal di Arsene Wenger: "Futuro? Dobbiamo aspettare. Sono in attesa di una nuova avventura professionale per la prossima stagione. Mi sento pronto per un nuovo lavoro. Wenger? Ha conquistato l'amore dei tifosi, riempiendo gli stadi. È un esempio per tutti gli allenatori. Un calcio divertente ed entusiasmante è sempre stato l'obiettivo numero uno di Wenger".