Ospite di A Tutto Napoli sulle frequenze di RMC Sport Network, il collega de Il Mattino Francesco De Luca ha analizzato il momento del Napoli dopo il 4-0 al Parma: "Ha giocato una buona partita, è tornato al gol Milik con una doppietta, è tornato a segnare anche Ounas che l'anno scorso contava le presenze e non i gol ma ora sta trovando il suo spazio".

Prima di questa gara i ragazzi di Ancelotti avevano fatto tanta fatica nel segnare.

"È il calcio, però ieri la squadra ha giocato con grande ordine e lucidità. Aveva qualche difficoltà contro Fiorentina e Torino, anche se sul piano del gioco aveva dominato per larghi tratti contro entrambe. La rimonta credo sia impossibile, però essere tornati al gol e aver giocato così bene sono tutti elementi importanti".

Capitolo mercato: De Laurentiis ha anticipato novità. Chi potrebbe partire a giugno?

"Bisogna vedere se si riprenderanno i fili del discorso col PSG per Allan, anche se i 90 milioni di cui si parlava a gennaio mi sembrano una cifra troppo elevata. Poi il PSG può mettere sul tavolo qualsiasi cifra, però mi sembra francamente fuori mercato. Mi auguro non ci sia la cessione di Koulibaly, altre grandi cessioni onestamente non ne vedo, considerato che è partito anche Hamsik. Oltre ovviamente a Mertens. Magari Hysaj potrebbe voler trovare più spazio".