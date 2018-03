RMC SPORT - De Sisti: "Di Francesco sta cambiando faccia alla Roma"

"Dubbi sull'accoglienza della piazza spariti"

Giancarlo De Sisti, ex giallorosso, ha parlato così di mister Di Francesco ai microfoni di RMC Sport, a margine del Premio La Clessidra a Sansepolcro in provincia di Arezzo: "I dubbi su di lui penso riguardassero la capacità di assorbire colpi e controcolpi di una piazza come Roma, dove tutti sono coi fucili puntati. Lui ha accettato questa sfida, ha preso qualche lieve scapaccione, si è rimesso in pista e sta cambiando faccia alla squadra pur non rinnegando il suo 4-3-3, il modulo in cui crede. Poi molto è in mano ai giocatori".