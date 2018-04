RMC SPORT - De Sisti sulla Roma: "Affrontato un Barça non irresistibile"

© foto di Chiara Biondini

Giancarlo De Sisti, ex calciatore di Fiorentina e Roma, ha parlato a RMC Sport durante la trasmissione Garrisca al Vento. In vista della sfida tra le sue vecchie squadre, De Sisti s'è soffermato sui giallorossi: "Sono usciti dal Camp Nou consapevoli di aver affrontato un Barcellona non irresistibile, anche se alcune manovre dalla metà campo in su mostrano che sono invidiabili per la velocità d'esecuzione che hanno. I catalani hanno giocato anche senza il loro miglior giocatore, non c'era il vero Messi. Però 4-1 è un risultato pesante, loro un gol possono sempre farlo. La Roma ci proverà ma deve stare attenta alla Fiorentina: pur essendo un ottimo organico non tutte le seconde linee sono pronte. La partita è tutta da giocare e credo che il pubblico cercherà di aiutare la Roma. La partita si gioca in mezzo al campo. Non faccio mai contenti né i fiorentini né i romani: per me va bene un pareggio. Io nasco a Roma, dove ho le radici. Ho la Roma nella capoccia... Poi sono venuto a Firenze: la Fiorentina mi voleva fare regista del futuro. Ci siamo amalgamati con i ragazzi e abbiamo vinto lo Scudetto. Mi hanno gratificato quelli della Fiorentina, in più il sindaco Bausi mi ha dato il Fiorino d'Oro", ha detto.