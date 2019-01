© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show, Delio Rossi ha parlato della Lazio e della corsa per l'Europa: "La Lazio lotterà per il quarto posto, anche se in quel gruppone ci sono due squadre sicuramente superiori. La corsa per l'Europa League? Chi mi convince di più? Vedo Fiorentina, Sampdoria, Atalanta, ma quest’anno il livello delle squadre di mezzo è migliorato tanto. Tanto dipenderà da come saranno a marzo. Tra 7-8 partite, se queste squadre sono ancora lì, giusto che lottino per questo risultato".