RMC SPORT - Di Gennaro: "Italia, il tridente diverte. Ma serve un centravanti"

© foto di Federico De Luca

L'Italia di Mancini vince e convince, dopo l'1-0 alla Polonia. Ne ha parlato a RMC Sport Antonio Di Gennaro, soffermandosi sull'attacco azzurro: "Per ora quello che emerge è che l'Italia con Chiesa, Insigne e Bernardeschi gioca bene. Berna poteva fare anche tre gol, Insigne ha preso una traversa e Chiesa ha fatto una gara in crescendo come sa fare lui. Mancini ha trovato questo sistema che funziona. Servirebbe un centravanti di talento per continuare a giocare così. Il trio lì davanti ora dà grandi garanzie".