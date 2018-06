RMC SPORT - Di Gennaro: "Lopetegui? Per la Spagna non cambia nulla"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore opinionista, a RMC Sport Mundial ha parlato di tanti temi a partire dalla scelta del nuovo allenatore da parte del Real Madrid, Lopetegui della Spagna: “E’ un allenatore preparato e bravo per lui sarà una motivazione in più per far bene a questo Mondiale. A noi fa un certo effetto una decisione così importante comunicata ora ma non credo che possa scombussolare la Spagna in questo mondiale”.