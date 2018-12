RMC SPORT - Di Gennaro: "Prandelli può rilanciarsi al Genoa"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport ha parlato dell’ennesimo ribaltone in casa Genoa: “Preziosi ha cambiato tre allenatori in cinque mesi, non è un bel segnale. Per Prandelli però è un momento importante per rilanciarsi in una piazza ambiziosa e blasonata. Riguardo al 2012 Prandelli costruì una Nazionale simile a quella che vuole formare Mancini nella sua avventura. Balotelli dopo quell'Europeo non ha fatto vedere grandi cose, da allora ne abbiamo perso le tracce. - continua Di Gennaro – Ballardini aveva fatto cose buone, aveva Piatek capocannoniere. Sono scelte da parte della società che non fanno bene. Diventa difficile anche gestire i calciatori ma siamo abituati al personaggio Preziosi. Certo una sconfitta contro l'Entella è pesante nonostante che quella di Boscaglia sia una formazione comunque da non sottovalutare".