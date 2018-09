RMC SPORT - Di Gennaro: "Schick? Privo di entusiasmo e forza"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, è intervenuto nel corso di RMC Sport Live Show per parlare del turno di campionato in corso: "La Roma? Ho visto qualche ripartenza con il Real, ma se non c’era Olsen, ma anche De Rossi, ne prendeva di più. Preso Nzonzi che ha fatto una fatica incredibile, sia a livello tattico che fisico. Un errore imperdonabile subire in contropiede. Schick? Mi sembra ancora un giocatore privo di entusiasmo e forza".