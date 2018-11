RMC SPORT - Di Gennaro: "Spero ancora di vedere Balotelli in azzurro"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ospite di RMC Sport nel Live Show ha parlato anche della Nazionale del futuro, quella che si giocherà i prossimi Europei: "

"Nel 2019 ci saranno anche gli Europei U21, e potrebbero uscire giocatori importanti. Se dovesse far bene, Cutrone è da tenere in considerazione. E poi c’è Balotelli, spero ancora in lui. Mi auguro ci sia qualche bella scoperta. Sul centrocampo posso dire che è il reparto migliore, poi c’è lo stesso Sensi che ha fatto molto bene, poi c’è il prospetto Tonali. C’è qualità in mezzo al campo. Poi ci può essere anche la fisicità di Gagliardini. Chiellini? Se sta così ci arriva a Euro 2020, ha fatto vedere atteggiamento, qualità e condizione fisica. Bonucci è quello che serve quando servono le verticalizzazioni. Anche la difesa mi sembra che stia bene. Ci sono tutte le prerogative per fare bene".