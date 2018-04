RMC SPORT - Di Gennaro: "Zidane grande allenatore. Se ne parla poco"

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato la vittoria del Real Madrid sul campo del Bayern Monaco concentrando le proprie attenzioni sul lavoro di Zinedine Zidane: "E' arrivato come quello che doveva finire la stagione e poi ha vinto tutto quello che poteva vincere. Non so come andrà il ritorno ma il Real può arrivare per la terza volta consecutiva in finale. Stasera pensavo potesse giocare Benzema, infatti vedevo Cristiano Ronaldo abbastanza solo nel primo tempo, però aveva impostato la partita così sul fatto che ci potessero essere ripartenze. Zidane essendo stato uno dei più forti giocatori al mondo sa gestire questi campioni e questa squadra. Secondo me merita tutte le attenzioni, anche se è vero che se ne parla poco. Certo è vero che dopo aver allenato il Real Madrid non so a cosa possa ambire, forse una nazionale".