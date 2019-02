RMC SPORT - Di Lorenzo: "Piatek top. Futuro? Penso all'Empoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo, esterno dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine del match contro il Milan: "Nel primo tempo ci siamo difesi bene, nella ripresa subito dopo il primo gol siamo spariti. Non va bene, ripartiamo dai 45' minuti iniziali e cancelliamo tutto. Futuro in una big? Non ci penso, ho la testa solo sull'Empoli perché la salvezza è difficile. Non ho tempo per pensare ad altro".

Black-out sui due gol: "Appena abbiamo preso il primo, il secondo ci ha dato una mazzata. Anche il pubblico cresceva di entusiasmo ed il Milan è diventato padrone del campo. Testa a sabato, dobbiamo fare punti salvezza".

Su Piatek: "Ha dimostrato anche oggi di essere un grande attaccante, sta facendo bene".

Giocare a San Siro: "Bellissimo giocare a San Siro, ma non è stato l'esordio che speravo".