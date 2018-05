RMC SPORT - Fede: "Berlusconi non lascerà mai il Milan. Bravo Gattuso"

Fonte: Dai nostri inviati, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Il giornalista Emilio Fede, intervistato da TMW e RMC Sport a Napoli, ha parlato così dell'attualità rossonera: "Ci sono due Milan secondo me e quello di Berlusconi non tramonterà mai. Lui lo ha sempre amato e ancora oggi, quando vede che la squadra sbarella, dice di volerselo riprendere. Non parlo cinese e non so come rivolgermi invece al Milan attuale. Berlusconi comunque non lascerà mai il Milan, i rossoneri rimangono il suo grande amore. Gattuso? È stato bravissimo, ha meritato il rinnovo".