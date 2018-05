RMC SPORT - Fedele: "Ancelotti-Napoli colpo di teatro. 120 mln per il mercato"

Fonte: Dai nostri inviati, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Il procuratore, ex dirigente, Enrico Fedele ha parlato così a TMW e RMC Sport a margine del "Football Leader 2018": "Ancelotti a Napoli è stato veramente una sorpresa, soprattutto perché aveva un contratto col Bayern. Si vede che ha avuto da De Laurentiis delle garanzie importanti, non solo per lui ma anche per tutto il popolo napoletano. È stato un vero colpo di teatro da parte del presidente azzurro. Con Ancelotti cambierà la mentalità dei giocatori, una mentalità che sarà vincente. Mercato Napoli? Benitez ha vinto 10 trofei e convinto grandi giocatori. Ancelotti ne ha vinti 19, fate voi. Il Napoli è l'unica società che può spendere, ha 110-120 milioni nel famoso tesoretto".