RMC SPORT - Ferrara: “Koulibaly impressionante, tra i primi tre al mondo”

Un ex difensore, Ciro Ferrara, esalta un altro centrale quale Kalidou Koulibaly. Presente a Napoli in occasione dell’evento benefico Dreaming Napoli 3, organizzato dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara in collaborazione dell’ufficio stampa Soccerpass, l’ex difensore di Napoli e Juventus ha così parlato del senegalese: “Se Koulibaly è il miglior difensore al mondo? Certamente tra i primi tre, poi è questione di preferenze. Mentre prima giocava più di reparto, nell’ultimo anno ho la sensazione che non abbia paura di giocare uomo contro uomo come si faceva una volta. Oggi è importante avere difensori forti che accettano di giocare uomo contro uomo. Koulibaly è impressionante nella forza fisica, nei recuperi ma anche nel gioco con i piedi. Ha fatto dei grandi progressi, di diritto è tra i primi tre al mondo”, ha detto Ferrara al microfono di RMC Sport.