RMC SPORT - Fiore: "Fascia DA13? Giusta la scelta della Fiorentina"

Ex della Fiorentina Stefano Fiore ospite dei microfoni di RMC Sport ha voluto commentare la polemica nata in merito alla fascia di capitano indossata da German Pezzella in memoria di Davide Astori che contravviene alla nuova normativa della Lega di Serie A sulla fascia unica per tutti i club: "Il buon senso è da operare sempre. Il nostro calcio è pieno di tante schifezze, essere rigidi davanti a una tragedia di questo tipo provoca dispiacere. Mi auguro si possano rivedere queste cose, altrimenti la Fiorentina fa bene ad andare per la propria strada".