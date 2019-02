© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il campionato è campionato, la coppa è una cosa diversa. L'Atalanta avrà un atteggiamento positivo contro la Fiorentina, in una gara che sarà equilibrata: non vedo una favorita". Questo il pensiero di Daniele Fortunato a RMC Sport. L'ex giocatore e capitano dell'Atalanta ha ricordato anche la finale persa nel '96 proprio contro i viola: "Sono obiettivi che restano in un club come l'Atalanta. Quella Fiorentina era forte, era superiore a noi: c'erano Batistuta e Rui Costa. Al ritorno ricordo noi avevamo tanti problemi fisici".

Quanto è importante per Gasperini aver recuperato Gomez?

"L'attacco dell'Atalanta è uno dei più forti della Serie A, ha un valore assoluto. Ha messo in difficoltà la Juventus, gli ha fatto 3 gol in coppa e 2 in campionato. Le occasioni ci saranno oggi, la cosa importante è fare bene la fase difensiva: non prendere reti al Franchi sarebbe importante".

Un ricordo su mister Mondonico:

"È stato tutto. Per me è stato importante, sopratutto come amico. Vedeva il calcio in modo particolare e profondo, con lui in panchina avevi la sensazione che ti poteva aiutare anche con i cambi".