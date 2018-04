RMC SPORT - Galli su Buffon: "Non credo abbia offeso l'arbitro"

© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina e Milan, a RMC Sport Live Show è tornato sullo sfogo di Gigi Buffon dopo il rigore concesso al Real Madrid all'ultimo minuto di recupero della sfida del Bernabeu: “Nel momento in cui Vazquez riceve la palla da Cristiano Ronaldo e da dietro arriva Benatia a tutta velocità è inevitabile pensare al calcio di rigore perché la dinamica ti porta a pensare così. L'arbitro aveva solo una frazione di secondo per decidere e doveva dare calcio di rigore. Buffon poi ha fatto valere la sua fascia di capitano, non credo abbia offeso l'arbitro in nessun modo. Lì c'è stata l'espulsione che ha accentuato ancora la reazione di Buffon".