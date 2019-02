RMC SPORT - Gentile: "Icardi-Inter dubito che si possa ricucire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Non era scontato che nella Juventus domani giocasse Dybala ma visto che sarà una partita bloccata magari un giocatore con la sua qualità può far comodo. L'alternativa era un giocatore di corsa e tecnica come Bernardeschi ma Dybala è un'invenzione a tutto cambio".

L'uomo chiave può essere Mandzukic?

"E' quasi sempre la chiave della Juventus a prescindere dalla partita di domani. E' un giocatore con talmente tanta esperienza e con una capacità unica di stare al centro di queste partite che può certamente fare la differenza. Può facilitare le giocate dei suoi compagni come Cristiano Ronaldo o Dybala. Mandzukic è insostituibile per Allegri".

Che terzini ti aspetti in casa Juventus?

"Difficile pensare contemporaneamente a due terzini di spinta e non mi sorprende che giochi De Sciglio perché è una partita che va giocata sui dettagli a Allegri sa bene cosa deve fare. Il tecnico bianconero ha a disposizione una rosa molto nutrita e di grande qualità".

Vedi una Juventus migliore rispetto a due o tre settimane fa?

"I bianconeri arrivano da due vittorie che vanno a cancellare il pareggio contro il Parma anche se in quel caso le assenze hanno pesato molto visto che mancavano sia Chiellini sia Bonucci. La Juventus oggi è diversa in questo, cioè può contare sui titolari e questo è un vantaggio. Vedo invece un Atletico Madrid che arriva a questa partita nel momento più difficile della sua stagione. Ha perso due partite di fila ma questo non deve tranquillizzare i tifosi juventini".

Le italiane in Europa League invece cosa faranno in coppa?

"Per la Lazio è molto difficile e il Siviglia era l'avversario peggiore da affrontare. Però la Lazio di Inzaghi è stata data per morta alcune volte anche in Europa salvo poi riuscire a ribaltare il pronostico. Io comunque do un 35% di possibilità alla Lazio di passare il turno perché se becca la giornata giusta può far male al Siviglia. Una Lazio quasi perfetta può giocarsi questa qualificazione. Inter? A livello di qualificazione i nerazzurri non rischiano nulla perché il Rapid Vienna seppur squadra volenterosa è inferiore alla squadra di Spalletti. Mi aspetto una vittoria casalinga da parte dell'Inter. Icardi, la situazione è molto particolare perché non siamo abituati a commentare un episodio del genere con la società che toglie la fascia di capitano. E' una presa di posizione molto forte da parte della società e ho dei dubbi che si possa ricucire la situazione da qui a fine stagione".

Milan squadra più affamata per andare in Champions League?

"I numeri ci stanno raccontando che in questa fase della stagione il Milan ha risolto un problema in difesa perché prima la squadra di Gattuso prendeva sempre gol. All'interno di questa stagione c'è una macchia che è quella dell'eliminazione dall'Europa League. Dalla partita di Atene il Milan poteva o sprofondare o ripartire e Gattuso è riuscito a ritrovare la strada giusta. L'inserimento di Bakayoko che è diventato insostituibile che può aiutare la squadra a non prendere gol. Da quando c'è lui il Milan è cambiato. Il mercato di gennaio ci racconta, almeno adesso, di un affare fatto dal Milan lasciando andare Higuain e prendendo Piatek che ha il vizio di prendere la porta sempre. E poi c'è Paquetà, un ragazzo di 21 anni che arriva dal Brasile, che non ha avuto bisogno di tempo per inserirsi".