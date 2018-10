RMC SPORT - Graziani verso il derby: "Preferisco Higuain, ma Icardi segna di più"

© foto di Federico De Luca

Ospite di RMC Sport, l'ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato del derby di Milano in arrivo nel weekend, e di chi farà più gol a fine stagione tra Icardi e Higuain: "Credo Icardi perché è un animale da area di rigore. Fuori dall'area non sa giocare ma dentro l'area è uno dei più forti al mondo e segna sempre. Higuain mi piace di più perché oltre a fare gol sa giocare anche per la squadra. Però se vuoi vincere i campionati devi prendere Icardi perché lui è quello che segna sempre".