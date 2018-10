RMC SPORT - Guerini: "Biraghi esempio di sacrificio, passione e volontà"

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Guerini, ex giocatore e dirigente della Fiorentina, è stato interpellato in esclusiva ai microfoni di 'Garrisca al Vento!', trasmissione in onda su RMC Sport a cura di FirenzeViola.it: "Biraghi? E' l'esempio di cosa vuol dire lo spirito di sacrificio, la passione, la volontà. Sono felice di vedere ragazzi che si affermano così, mentre non ho pietà per chi, pieno di tecnica, si butta via", ha detto Guerini sull'esterno viola che ha deciso con un gol la sfida di domenica scorsa tra Polonia e Italia.