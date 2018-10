RMC SPORT - Iachini: "Per un giudizio sulla Serie A aspettiamo altre gare"

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Iachini, ex giocatore anche della Fiorentina ed ex allenatore del Sassuolo, a RMC Sport Live Show: "Difficile dare giudizi dopo così poche giornate di campionato perché nelle prime gare succede un po' di tutto. Piano piano i valori vengono fuori e le squadre più forti si fanno vedere. Il quadro definitivo sull'andamento del campionato si potrà avere tra sette/otto partite. Colmare il gap con la Juve? Ora sta dimostrando di essere la squadra più forte. Possono sbagliare qualcosa ma con l'organico che c'è sono i favoriti assoluti. E' chiaro che come tutti i cicli anche quello bianconero possa avere una fine anche per l'età di certi giocatori. A Torino dovranno essere bravi a trovare i sostituti per rimpiazzare quelli che piano piano lasceranno la squadra".