RMC SPORT - Kluivert: "Dispiace per l'assenza di Italia e Olanda in Russia"

Presente all'UEFA Match for Solidarity a Ginevra, l'ex attaccante di Ajax, Milan e Barcellona Patrick Kluivert ha parlato al microfono di RMC Sport.

Cosa ricordi dei Mondiali e cosa pensa dell'esclusione dell'Italia da Russia 2018? “Non ci saranno Italia e Olanda, dispiace perché queste due Nazionali devono essere sempre presenti in grandi competizioni. Io ricordo il '98, segnai contro l'Argentina e contro il Brasile. Sono contento, ma ora non bisogna guardare al passato ma lavorare per il futuro con una squadra nuova e calciatori giovani. Il ct olandese ha elementi giovani che possono fare bene in futuro”.

In calce il link per leggere l'intervista completa a Patrick Kluivert.