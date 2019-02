RMC SPORT - Lazio, Lulic: "Niente drammi, niente alibi. Possiamo passare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senad Lulic, ha parlato in zona mista della sconfitta della Lazio in Europa League contro il Siviglia in casa: "Nonostante il risultato credo sia ancora tutto aperto - ha detto ai microfoni anche di RMC Sport - Abbiamo perso 1-0 ed è un risultato che si può recuperare nella gara di ritorno. Possiamo fare risultato in casa del Siviglia. Non parlo delle assenze, questa è una squadra costruita per fare bene, c’erano degli infortunati, è normale. Io penso che ogni partita sia sempre difficile da affrontare, soprattutto in Europa contro un avversario come il Siviglia sicuramente è molto complesso. Come ho detto prima, non cerco alibi e non faccio tanti drammi per la sconfitta. Abbiamo perso una partita 1-0 e credo che questo risultato si possa recuperare. Io penso che la Lazio può lottare per la Champions e lo faremo come abbiamo fatto lo scorso anno fino all’ultima partita insieme a tutte le altre squadre che concorrono per questo obiettivo, poi vedremo all’ultima giornata".