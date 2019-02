RMC SPORT - Longo: "Parma rivelazione ma alla Juve sono marziani"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del primo tempo di Juventus-Parma all'interno del Live Show di RMC Sport è intervenuto Raffaele Longo, ex giocatore del Napoli e anche della squadra ducale: "Parma è la rivelazione del campionato. Complimenti a D'Aversa perché sta facendo un campionato ottimo. Soprattutto fuori casa è una squadra molto temibile. Anche stasera è partito bene anche se a Torino è difficile per tutti. La Juventus fa campionato a parte perché è più forte delle altre".

Napoli, al di là della vittoria di oggi, il progetto ha bisogno di un'ulteriore spinta a livello societario per vincere?

"Criticare Ancelotti è una follia totale. Purtroppo a Napoli si fa il paragone con la Juventus e questo non è giusto perché la squadra di Ancelotti sta facendo un ottimo campionato. E' difficile poi arrivare davanti a una squadra che le vince tutte. Juve squadra di marziani".

Il Napoli deve puntare a vincere l'Europa League?

"Può arrivare in fondo ma anche in Europa League ci sono squadre fortissime. Il Napoli in Champions ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Sono convinto che in Europa League il Napoli può arrivare in fondo ma ci sono squadre molto forti. In campionato il secondo posto credo che ormai sia acquisito visti i distacchi dalla prima e dalla terza".

Hai giocato anche nella Fiorentina, per i Della Valle è un bilancio positivo?

"Credo di sì. E' una società che anche quest'anno ha fatto una squadra di giovani interessanti e la Fiorentina può contare su Chiesa che è il giovane più importante in Italia. Credo che la Fiorentina possa puntare ad un posto in Europa e credo che il bilancio dei Della Valle sia positivo. E' normale che i tifosi viola vorrebbero qualcosa in più ma non è semplice".