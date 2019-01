RMC SPORT - Maradona Jr.: "Ruiz fondamentale per questo Napoli"

© foto di Enzo Calone

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, Diego Armando Maradona Jr. ha detto la sua sui temi caldi in casa Napoli in vista della sfida con la Lazio. Queste le sue parole:

Ti aspetti una riduzione di squalifica per Koulibaly?

“Sinceramente mi aspetto che con un po' di intelligenza si arrivi ad una riduzione, ritengo sia la cosa più giusta da fare”.

Tante assenze in casa Napoli: sei preoccupato?

“La gara con la Lazio è sicuramente difficile, ma la rosa di Carlo Ancelotti è adeguatamente attrezzata per ovviare alle defezioni”.

La probabile formazione ti convince?

"La schiererei praticamente allo stesso modo. In difesa la defezione di Albiol sommata alla probabile di Koulibaly sarà pesante. Mi aspetto tuttavia un Napoli pericoloso grazie alla dinamicità del proprio centrocampo: Zielinski, Ruiz e Diawara sono giocatori che sanno dare il giusto ritmo alla gara”.



Sarà la partita di...

“Milik e Mertens. Il polacco è in grande forma, Dries quando vede la Lazio sa esaltarsi. C'è da dire, tuttavia, che il vero ago della bilancia del Napoli è rappresentato da Fabian Ruiz: inizialmente non mi entusiasmava, lo consideravo troppo lento per i ritmi del calcio italiano, invece oggi è fondamentale per Ancelotti”.