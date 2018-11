RMC SPORT - Marino: "Inter e Napoli, colpo Champions"

© foto di Federico De Luca

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino è intervenuto in diretta a RMC Sport Network, parlando del cammino di Napoli e Inter ma non solo. "Vedo la Juve più veloce in fuga rispetto a loro che le danno la caccia. Non spenderei soldi a gennaio, mi sembra troppo largo il gap con la Juve, a meno che entrambe non vadano avanti in Champions. Lì penserei più a rinforzo per la coppa: l'Inter la vedo migliorabile a centrocampo, il Napoli invece potrebbe prendere un grande attaccante di quelli classici, non come i finti nove di oggi. Come Cavani? Sì, ma non credo lo cedano".

Marino ha parlato anche del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Visti gli infortuni va bene Ibrahimovic ma, vista l'emergenza in difesa, servirebbero almeno due difensori", ha detto.