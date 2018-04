RMC SPORT - Martorelli: "Bonazzoli promessa che si sta perdendo"

© foto di Federico De Luca

Il procuratore Giocondo Martorelli intervenuto ieri sera a RMC Sport Live Show ha risposto alle domande sui possibili talenti del domani spiegando che bisogna stare attenti a non bruciarli: “Ho tanti anni di esperienza che a questa domanda non posso rispondere. Ho visto tanti ragazzi promettenti, con potenzialità enormi, che si sono smarriti. Il primo esempio che mi viene in mente è Bonazzoli, classe 1997 dell'Inter, grande promessa che però non è riuscito a essere titolare in Serie B. L'Atalanta ha tanti giocatori potenzialmente bravi, così come l'Inter o la Fiorentina ma per diventare calciatori importanti servono tante componenti".